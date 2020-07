La météo du mardi 14 juillet 2020 en Corse

MV le Mardi 14 Juillet 2020 à 07:43

En matinée, quelques orages accompagnés d’averses seront encore probables en Cinarca, Alta Rocca et Fium'Orbu. Le Soleil sera plus franc dans l’après-midi comme sur toute l’île. Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. Les températures maximales, en baisse et légèrement inférieures aux normales, s’étageront entre 26 et 28 degrés du bord de mer vers le centre et 21 degrés sur le relief.



