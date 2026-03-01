« Alô Brasil » : Un week-end 100% Brésil à Furiani

Philippe Jammes le Samedi 14 Mars 2026 à 10:22

Toute jeune, l’association Alô Brasil propose déjà de très nombreuses activités autour de la culture brésilienne : capoeira, danse, musique, cours de langues, gastronomie, costumes traditionnels, scènes et démonstrations en intérieur ou extérieur. Elle propose samedi 14 et dimanche 15 un week-end 100% Brésil. CNI a embarqué pour Terra do Brasil.