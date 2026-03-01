« Alô Brasil » : Un week-end 100% Brésil à Furiani

L’association a été fondée en mai 2025 par Danubia de Souza que l’amour a fait atterrir sur notre île. La jeune femme dont l’accent nous transporte déjà sur la plage de Copacabana, est une passionnée de culture de son pays. Professeure diplômée de langue française au Brésil, dotée d’un riche parcours en tant que danseuse professionnelle de samba, instructeur expérimentée de capoeira, elle s’est installée voilà quelques temps en France et depuis partage avec un large public la diversité, l'énergie et la convivialité de son pays natal.
« Au sein d'Alo Brasil, nous proposons toute une palette d'activités conduisant à la découverte des multiples facettes du Brésil » souligne-t-elle. Des activités qui se déploient dans toute l’île, tant Danubia aime partager l’amour qu’elle porte à son pays. De la danse bien sûr avec des ateliers de samba, de forró et de danses brésiliennes où se mêlent rythme, joie, expressivité. Mais aussi une discipline beaucoup plus sportive : La Capoeira. « Les cours de capoeira, ouverts à tous, allient art martial, danse, musique et acrobaties. Cette discipline permet de développer le corps, la coordination et l’esprit de groupe tout en plongeant dans une tradition afro-brésilienne vivante ».
A ces ateliers s’ajoutent aussi des cours de portugais. « J’accorde une place essentielle à la dimension linguistique et interculturelle qui favorise l'immersion et la compréhension de la langue. Je développe aussi des cours de français spécialement adaptés aux lusophones pour faciliter leur intégration. Pour que ces cours de langues soient plus ludiques, ils sont enrichis de jeux, de diverses activités culturelles ou encore de mises en situation et d'échanges autour des traditions brésiliennes ».
Ne ménageant pas sa peine l'ambassadrice « do Brasil » organise des scènes, des démonstrations, des séminaires et des événements festifs en intérieur comme en extérieur. « La gastronomie, la confection de costumes traditionnels, la musique et les fêtes brésiliennes sont autant d'occasions de se rassembler, d'apprendre et de célébrer ensemble ». Et on pourra s’en rendre compte ce week-end des 14 et 15 mars au Cosec de Furiani avec deux journées 100% brésiliennes.
Au programme de ce samedi jusqu'à dimanche 16 hrures ?
Danses brésiliennes, Capoeira, Jiu-Jitsu brésilien, percussions, spectacle, spécialités culinaires… Samedi 14mars à la salle des fêtes de Furiani, de 20h à minuit : danses et batucada, chanteurs et musique brésilienne (Entrée gratuite).
« Au sein d'Alo Brasil, nous proposons toute une palette d'activités conduisant à la découverte des multiples facettes du Brésil » souligne-t-elle. Des activités qui se déploient dans toute l’île, tant Danubia aime partager l’amour qu’elle porte à son pays. De la danse bien sûr avec des ateliers de samba, de forró et de danses brésiliennes où se mêlent rythme, joie, expressivité. Mais aussi une discipline beaucoup plus sportive : La Capoeira. « Les cours de capoeira, ouverts à tous, allient art martial, danse, musique et acrobaties. Cette discipline permet de développer le corps, la coordination et l’esprit de groupe tout en plongeant dans une tradition afro-brésilienne vivante ».
A ces ateliers s’ajoutent aussi des cours de portugais. « J’accorde une place essentielle à la dimension linguistique et interculturelle qui favorise l'immersion et la compréhension de la langue. Je développe aussi des cours de français spécialement adaptés aux lusophones pour faciliter leur intégration. Pour que ces cours de langues soient plus ludiques, ils sont enrichis de jeux, de diverses activités culturelles ou encore de mises en situation et d'échanges autour des traditions brésiliennes ».
Ne ménageant pas sa peine l'ambassadrice « do Brasil » organise des scènes, des démonstrations, des séminaires et des événements festifs en intérieur comme en extérieur. « La gastronomie, la confection de costumes traditionnels, la musique et les fêtes brésiliennes sont autant d'occasions de se rassembler, d'apprendre et de célébrer ensemble ». Et on pourra s’en rendre compte ce week-end des 14 et 15 mars au Cosec de Furiani avec deux journées 100% brésiliennes.
Au programme de ce samedi jusqu'à dimanche 16 hrures ?
Danses brésiliennes, Capoeira, Jiu-Jitsu brésilien, percussions, spectacle, spécialités culinaires… Samedi 14mars à la salle des fêtes de Furiani, de 20h à minuit : danses et batucada, chanteurs et musique brésilienne (Entrée gratuite).