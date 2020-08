La météo du lundi 31 aout 2020 en Corse

Victoria Leonardi le Lundi 31 Août 2020 à 07:10

Ce mois d’été va se terminer de façon capricieuse. Le temps sera orageux sur une bonne partie de l’île sauf en Balagne, sur le Sud-Ouest entre Ajaccio et Bonifacio et du cuté de Porto Vecchio où les éclaircies prédomineront. Ce temps orageux s’estompera en fin de journée. Le libeccio soufflera assez fort sur toute la partie occidentale, en région bastiaise, dans le Sud entre Porto Vecchio et Bonifacio et en montagne avec des rafales atteignant 85 km/h. Températures maximales en dessous des normales : 23 à 25 degrés.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

