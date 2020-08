La météo du lundi 3 août 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 3 Août 2020 à 07:06

Le ciel sera passagèrement nuageux le matin et jusqu’en début d’après midi. De petites averses seront possibles sur le Nord-Est de l’île (Cap et région bastiaise) et dans la Cinarca. Le ciel redeviendra très peu nuageux en soirée. Le Libecciu soufflera assez fort dans le Cap Corse, la Balagne, et dans tout l’extrême-sud de l’île, 50 à 70 km/h en moyenne, jusqu’à 80 à 95 km/h en rafales. Températures maximales en baisse : 27 à 30 degrés, et 21 degrés sur le relief.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements