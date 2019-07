La météo du lundi 15 Juillet 2019 en Corse

Temps bien capricieux tout au long de cette journée. Des averses arroseront l’île dès le petit jour et s'intensifieront en cours de matinée, prenant un caractère orageux. Ce n’est qu’en milieu de nuit suivante que le ciel se calmera.

Le vent de Nord à Nord-Ouest soufflera assez fort à fort dans le Cap Corse (rafales jusqu’à 85 km/h) et sur le nord de l’île plus généralement. Il faiblira un peu dans l’après midi en virant au Nord-Est.

Les températures maximales n’atteindront plus les 30dg, se situant entre 22 et 27 degrés.



