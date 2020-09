La météo du jeudi 10 septembre 2020 en Corse

Charles Monti le Jeudi 10 Septembre 2020 à 06:51

En tout début de matinée, les orages peuvent être forts avec des coups de vent (70 à 80 km/h en rafale) . Ils affectent principalement la Corse-du-Sud placée en vigilance jaune pour "orages-pluie-inondation". De forte intensités pluvieuses sont attendues. Les températures sont en baisse. Elles varient entre 21 et 25 degrés.

