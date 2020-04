La météo du dimanche 26 avril en Corse

Charles Monti le Dimanche 26 Avril 2020 à 07:34

Les belles journées se suivent et se ressemblent sur la Corse. Comme samedi, Soleil le matin et nuages instables l’après midi donnant des ondées notamment dans l’intérieur et sur l’Est de la Corse, sont au programme de la journée. Le vent reste faible. Les températures maximales sont encore en hausse : entre 17 à 21 degrés.

