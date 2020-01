La météo du Samedi 18 janvier 2020 en Corse

La rédaction le Samedi 18 Janvier 2020 à 07:05

Un samedi marqué par un temps variable et le vent sur les extrémités de l'ile. Les pluies de la matinée laissent la place au soleil en Haute Corse où le vent reste assez fort. Le ciel est plus dégagé dans le sud de l'ile ou les température sont entre les 10 et 13 degrés.



