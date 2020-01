La météo du Mercredi 29 janvier 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 29 Janvier 2020 à 06:32

L'ile reste placée au moins jusqu'à 18 heures en vigilance jaune pour le paramètre vent violent. Le vent d’ouest soufflera toujours fort sur toute la façade occidentale, entre Porto Vecchio et Bonifacio et en montagne 60 à 80 km/h avec des rafales jusqu’à 110 km/h. Il faiblira quelque peu en soirée. Températures stationnaires. Du soleil, avec quelques nuages épars en ce milieu de semaine mais pas de pluie.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

