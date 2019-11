La météo du Lundi 4 Novembre en Corse

La rédaction le Lundi 4 Novembre 2019 à 06:52

Du soleil en ce début de semaine grâce à un fort Libecciu. Petit bémol, au vent, donc sur la façade occidentale de l’île des nuages s’agglutineront sur le relief. De petites averses seront donc possibles notamment dans le cortenais. Le vent d’ouest à sud-ouest soufflera fort de la pointe du Cap Corse à Porto Vecchio en passant par la Balagne et les Bouches de Bonifacio. Les rafales atteindront une centaine de km/h. Quelques rafales aussi attendues en matinée sur la région bastiaise. Les températures maximales toujours légèrement en dessus des normales s’étageront entre 13 et 21 degrés du centre vers le bord de mer.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les princi

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie