La météo du Lundi 17 février 2020 en Corse

MBC le Lundi 17 Février 2020 à 06:32

Les éclaircies prédomineront après dissipation des nuages bas matinaux et côtiers. Vent faible, légèrement modéré en Balagne et du coté de Porto Vecchio 30 à 40 km/h. Températures maximales : entre 14 et 17 degrés près des côtes, 11 à 14 degrés dans l’intérieur.



