La météo du Lundi 10 février 2020 en Corse

La rédaction le Lundi 10 Février 2020 à 06:04

La journée sera ensoleillée à l’Est, nuageuse sur l’ouest et dans l’intérieur avec éventuellement quelques gouttes. Le vent d’ouest modéré à assez fort au lever du jour sur la Balagne et le Cap Corse ( 40 à 50 km/h) va se renforcer et balayer pratiquement toute l’île dès le début de l’après midi. Dans le Cap les rafales atteindront 160 km/h, 130 à 140 en Balagne et en montagne. Dans le sud, le vent sera moins violent, 60 à 90 km/h entre Porto Vecchio et Bonifacio. Ce vent d’ouest touchera aussi la région Bastiaise dès le début de l’après midi avec des rafales voisines de 100 km/h à 110 km/h. La nuit suivante, le vent atteindra son paroxysme frôlant les 180 à 200 km/h dans le Cap, 130 à 160 à Bastia ville, 100 du coté de Poretta, 120 à 140 en Balagne et en montagne, 110 à 130 du coté de Porto Vecchio. La côte orientale connaîtra aussi des déferlements du coté d’Aleria et Solenzara. Les températures maximales afficheront des valeurs bien au-dessus des normales: 15 à 18 degrés près des côtes, 10 à 14 dans le centre.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

