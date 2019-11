La météo du Dimanche 3 Novembre en Corse

La rédaction le Dimanche 3 Novembre 2019 à 06:09

Temps très instable avec de fortes précipitations - la Corse-du Sud a été placée en vigilance orange - alternant éclaircies et passages nuageux donnant de petites ondées. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré sur la partie occidentale de l’île. Températures maximales en hausse, comprises entre 12 et 21 degrés, du centre vers le bord de mer.



