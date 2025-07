La mer Méditerranée a connu des canicules d'une "intensité record" en juin

La mer Méditerranée a battu un nouveau record. En juin 2025, sa température moyenne de surface a atteint 23,86°C, selon les données publiées mardi par Mercator Océan International, opérateur du service Copernicus Marine de l’Union européenne. Elle dépasse ainsi le précédent record de juin 2022, qui s’élevait à 23,72°C. « D'une intensité record », les vagues de chaleur marine ont concerné « 62 % de la surface de la Méditerranée », précise l’organisation, ajoutant qu’il s’agit là de « l’étendue la plus élevée jamais enregistrée ». Au total, 88 % du bassin méditerranéen a connu des températures supérieures aux normales saisonnières, notamment dans sa moitié occidentale.



Ces vagues de chaleur marine, dont l’intensité, la durée et l’étendue battent des records, sont favorisées par des conditions climatiques exceptionnelles. « Le mois de juin a été caractérisé par la présence d’un dôme de chaleur au-dessus de l’Europe, qui a eu un impact significatif sur la mer Méditerranée avec une absence de nuages, une absence de vent et une augmentation du rayonnement », a expliqué l’océanographe Simon Van Gennip lors d’un point presse.



Ces épisodes de réchauffement extrême des eaux de surface ne sont pas sans conséquence. « Les vagues de chaleur marine peuvent alimenter ouragans et cyclones, dégrader les écosystèmes et provoquer des mortalités massives d’espèces marines », a rappelé Simon Van Gennip. Parmi les espèces les plus menacées en Méditerranée figurent les coraux, les gorgones ou encore les bivalves, comme les moules.



Le premier semestre 2025 s’inscrit dans cette même tendance, affichant lui aussi des températures record. Mais une amélioration pourrait se profiler. D’ici au 12 juillet, Mercator prévoit « une diminution sensible des vagues de chaleur marine dans cette région », grâce à un regain de vent susceptible de « mieux répartir la chaleur vers les profondeurs des couches océaniques ».



À l’échelle de l’océan mondial, le mois de juin 2025 est le troisième plus chaud jamais enregistré, après ceux de 2023 et 2024. Avec une température moyenne de surface atteignant 20,75°C, un cinquième des océans a été touché par des vagues de chaleur marine de forte intensité à la fin du mois. Les océans absorbant environ 90 % de la chaleur excédentaire liée aux activités humaines, leur réchauffement continu confirme le rôle central qu’ils jouent dans le dérèglement climatique mondial.