La médaille du Secours en Montagne pour des équipages du Dragon 2B

Dans des conditions météorologiques parfois extrêmes, les pilotes de l'hélicoptère Dragon 2B, de la Sécurité Civile interviennent pour porter secours et assistance à des victimes d'accidents de la route, accidents de montagne et autres situation

Les couleurs "Jaune et Rouge" sont désormais familières dans le ciel insulaire. Ces équipages composés d'un pilote et d'un mécanicien opérateur de bord accomplissement leurs missions avec un professionnalisme reconnu de tous et un courage qui forge l'admiration.

Grâce à eux, grâce à leur détermination et leur savoir-faire ce sont des vies qui sont sauvées.

Les risques de certaines missions sont parfois à la limite mais cette volonté de secourir est là, présente.

Parfois, malheureusement, certains de ces équipages paient de leur vie ces interventions.

Aussi, à travers cette cérémonie qui s'est déroulée à la base hélico, il est bon de mettre à l'honneur ces "Chevaliers du ciel" qui chaque jour risquent leur vie, comme a pu le souligner Paul André Acquaviva, Président de la Ligue Corse de la Montagne et de l' Escalade et membre du Conseil d'Administration Fédéral.

Et de poursuivre:

"Cette Médaille du Secours en Montagne s'effectue sur dossier. Elle reconnait l'engagement, l'abnégation, le courage, et l'efficacité lors du sauvetage de vies humaines et le Secours.

Cette distinction fait entrer le récipiendaire dans la grande famille des Secouristes de Montagne. Elle est aussi l'hommage rendu au professionnalisme du service de secours auquel chacun appartient.

Enfin, cette médaille est le témoignage de la reconnaissance de l'immense communauté des pratiquants de la Montagne. En plus de 50 années d'existence, ce sont plus de 3000 secouristes qui ont été récompensés. Aujourd'hui ce sont les équipages d'équipages de Dragon 2B qui sont honorés, le 20 novembre ce sera au tour des équipages des hélico de la Gendarmerie et le 4 décembre, à l'occasion de la Sainte Barbe sans le Niolu ce seront les membres du PGHM qui seront décorés".



Cette promotion 2019 est composée de Christophe Sauli, Xavier Roy, Alain Roumanille, Sébastien Rouget, Chrisrophe Poillot, Pascal Maheux, Yves Latuzewski, Eric Émilien, Jean-Christophe Aeschlimann.

A noter parmi les récipiendaires la présence de Xavier Roy, ancien chef de base des Hélico de Haute-Corse aujourd'hui appelé à d'autres missions dans le Gard.

Le plus ancien des décorés est justement Eric Roy affecté à la Sécurité Civile depuis 28 ans.

Avec lui, cinq d'entre eux ont été décorés lors de cette cérémonie

La rédaction de CNI adresse toutes ses félicitations à ces professionnels du Secours qui forcent l'admiration de tous.