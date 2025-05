La mairie de Ville-di-Pietrabugno s’offre une seconde jeunesse

« Des travaux qui étaient nécessaires », affirme Michel Rossi, maire de Ville-di-Pietrabugno, à l’occasion de l’inauguration de la mairie rénovée, ce dimanche 19 mai. Pour célébrer cette étape importante, il avait convié de nombreuses personnes, parmi lesquelles Jean Baggioni, ancien président du Conseil exécutif de Corse et maire de la commune de 1965 à 2001, à l’origine de la construction du bâtiment en 1969. Également présents : Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, et Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, en tant que représentants des collectivités ayant cofinancé le projet.







Le bâtiment commençait à poser problème

« Le bâtiment date d’une cinquantaine d’années. À l’époque, l’usage était de descendre sur le littoral. Il y avait cette volonté de maintenir une activité administrative au village », poursuit Michel Rossi. Depuis les années 80, plusieurs aménagements et travaux ont été réalisés : agrandissement des locaux, salle des fêtes, terrasse panoramique. Pourtant, « il y a trois ans, nous avons fait un diagnostic énergétique, et c’était une catastrophe. Il n’y avait plus de chauffage digne de ce nom, pas de climatisation, des fuites sur le toit… Le bâtiment commençait à poser problème », explique le maire.







1,8 million d’euros de travaux

Des travaux sont alors envisagés et engagés. Montant de l’enveloppe : 1,8 million d’euros pour rénover 1 000 m² du bâtiment. Co-financés via 835 000 euros de la Collectivité de Corse et de l’Agence de l’urbanisme de la Corse, 412 000 euros du Fonds vert mis en place par l’État, 200 000 euros par la Communauté d’agglomération de Bastia, et 362 000 euros de fonds propres pour Ville-di-Pietrabugno.



La commune dispose désormais d’une mairie comme neuve, dans un style très boisé, des écrans d'information mais aussi avec des améliorations pour les agents et les usagers, commente Michel Falconetti, le directeur général des services :

« Il y a une meilleure ventilation du public, avec de meilleures conditions d’accueil pour les usagers et les agents. L’accueil de l’état civil propose plus de confidentialité. Nous avons agrandi l’espace dédié à l’urbanisme, car nous sommes service instructeur, mais aussi une salle de vidéoprotection que l’on souhaite installer prochainement. »





Rénovation énergétique et 70 % d’économie d’énergie

La rénovation énergétique de la mairie de Ville-di-Pietrabugno était une nécessité, comme l’a précisé Michel Rossi. Son directeur général des services détaille les points noirs que rencontrait le bâtiment :

« Une perte d’énergie considérable, pas d’isolation extérieure, une toiture qui prenait l’eau, l’étanchéité était à refaire. Le chauffage tombait en panne régulièrement. Il fallait retrouver du gain énergétique. Nous sommes désormais à 70 % de gain énergétique, soit plusieurs milliers d’euros d’économie par an. »