La lutte contre les logements indignes s’intensifie en Corse du Sud

La chasse contre l'habitat indigne avait été ouverte en septembre dernier par Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, qui avait dévoilé les mesures pour résorber ces logements insalubres et souvent dangereux.







Cette priorité gouvernementale a été déclinée en Corse-du-Sud avec l’installation du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI). Lors de son officialisation, ce mercredi 11 décembre 2019 dernier, le secrétaire général de la préfecture en charge du pilotage du PDLHI, a réaffirmé la volonté de l’Etat de déloger ce problème que sur l’ile est bien plus présent de ce qu’on pense.



Pendant la séance l’installation un protocole d’intervention a été signé par l’ensemble des partenaires : Préfète, Agence Régionale de Santé, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Parquet d’Ajaccio, Collectivité de Corse, délégation locale de l’Agence Nationale de l’Habitat représentée par la Direction départementale des territoires et de la mer, Ville d’Ajaccio, antenne d’Ajaccio de l’Agence D’Information sur le Logement de Corse (ADIL), Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole.



Trois priorités



Cette réunion a été l’occasion de présenter le programme d’actions du PDLHI pour les années à venir.



Repérer des situations d’habitat indigne, accompagner les acteurs, en particulier les maires, dans la mise en œuvre des polices de l’habitat indigne, et apporter une aide juridique et sociale aux ménages occupant un logement indigne sont les trois priorités de ce plan.



Pour éradiquer ce phénomène la participation des citoyens est fondamental et l’appel chorale : « Si vous occupez un logement indigne ou non décent, ou si vous avez connaissance d’une situation d’habitat indigne, appelez le numéro dédié ou adressez un courriel au secrétariat du PDLHI : ddtm-pdlhi@corse-du-sud.gouv.fr ou 0806 706 806