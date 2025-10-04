La ludothèque d'Ajaccio s'installe dans un nouvel espace ludique avenue Moncey

La ludothèque associative d'Ajaccio s'agrandit et s'installe dans un nouvel espace ludique de 300m2 avenue Moncey. L'inauguration de la nouvelle ludothèque se déroulera ce samedi 4 octobre à 11h. L'association profite de ce temps fort pour organiser son événement annuel "Ludoteca In Festa" qui se déroulait jusqu'à présent sur la place Miot.
De 9h30 à 18h, la ludothèque installera ses jeux et jouets devant et dans la ludothèque pour une grande journée portes ouvertes. Les Ajacciens pourront venir visiter le nouvel espace (505 avenue Moncey) et jouer avec des grands jeux en bois, des jeux de société, un parcours de motricité, des installations ludiques sur le thème de l'espace, des jeux de construction...
3000 jeux et jouets pour petits et grands
Sur 300m2, la ludothèque propose un espace ludique, un bar à jeux, du prêt de jeux et jouets. L'association a pu constater ces dernières années une belle progression de la fréquentation de la ludothèque (avec 15 000 participations en 2024 et 5 000 joueurs par an), signe de "l'émergence d'un besoin à Ajaccio" explique la ludothécaire Elisabeth Fréchin. Ce projet a pu voir le jour grâce aux deux ludothécaires, Elisabeth Fréchin et Didier Senat, à l'équipe de bénévoles de l'association et au soutien des partenaires. "Aujourd'hui, la ludothèque répond aux critères de qualité" , se réjouit Elisabeth Fréchin, soulignant qu'elle est aussi dans le top 10 des ludothèques associatives. "C'est une structure tout public y compris en termes d'inclusion. Cette nouvelle ludothèque est organisée autour d'espaces de jeux bien différenciés, qui permet de répondre aux besoins de tous les publics : un espace jeunes enfants, un espace pour les 6-10 ans, un espace jeux de société pour les différents âges" explique la ludothécaire.
L'association s'appuie sur un fond ludique de qualité. Sur les jeux de société, l'équipe essaie d'avoir une programmation d'excellence. "C'est vraiment un lieu d'échange et de partage autour des jeux", appuie la responsable, indiquant que les objectifs de l'associations sont de "partager la culture ludique auprès de tous les publics, et de contribuer au maillage ludique de l'île".
Bar à jeux et Ludo itinérante
Pour les friands des jeux de société, il faut savoir que la ludothèque devient chaque vendredi soir de 18h à 23h depuis 5 ans un bar à jeux (jeux de plateau, Party Games ou jeu d'ambiance). Et qu'outre ce nouvel espace, la particularité de A ludoteca est de se déplacer hors les murs avec un Ludobus. "Nous pouvons installer un espace de jeux dans les quartiers et les villages. Notre rayon d'itinérance va d'Evisa à Zonza", détaille Elisabeth Fréchin. Dans cette optique, l'association noue des partenariats avec des acteurs locaux afin d'amener du jeu à des familles, à des enfants et à des joueurs éloignés d'Ajaccio.
L'association anime depuis 2009 des activités autour du jeu. Née de l’accompagnement de la parentalité, elle a dès ses débuts accordé une place au jeu, qui a peu à peu structuré le projet associatif. A ludoteca est devenue une ludothèque en 2015, la première de Corse. Ses activités s'organisent autour de plusieurs axes : l'espace ludique à Ajaccio, la ludothèque itinérante, des animations ludiques éducatives en partenariat avec des écoles, structures de proximité, structures médico-éducatives et d’autres associations, des projets spécifiques comme Joue et Construis ton quartier/village en Lego, la semaine sans écrans, ou encore des formations et conseils en médiation ludique.
Tout au long de l'année, l'association organise aussi des événements comme la fête mondiale du jeu le dernier samedi de mai (le 30 mai en 2026), le prix “Toccu di Ghjocu !”, Ludoteca in festa.
C'est quoi une ludothèque ?
Les ludothèques sont un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques.
Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels, qui ont pour mission de donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu et de diffuser la culture ludique. En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Lieux ouverts à tous, enfants et adultes, joueurs occasionnels ou avertis, amateurs de jeux de stratégie ou de jeux d’ambiance, les ludothèqyes proposent toutes sortes de jeux et jouets pour répondre à toutes les envies et faire découvrir les nouveautés et grands classiques. Il est à la fois possible de jouer sur place et d'emprunter des jeux et jouer, mais aussi de pratiquer de petites activités créatives, d'écouter ludiconte, ou encore de participer à des activités bébé-parent et rencontres conviviales et festives.
La ludothèque d’Ajaccio est membre de l’ALF et les ludothécaires sont inscrits dans une démarche permanente de formation.
Savoir + :
Ouverture tout public : mercredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18 ; jeudi de 9h à 11h et de 16h à 18h ; samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h. La ludothèque peut ouvrir pour des groupes.
www.ludotheque-ajaccio.fr
Facebook et Instagram : @ludothequeajaccio
