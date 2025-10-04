La ludothèque d'Ajaccio s'installe dans un nouvel espace ludique avenue Moncey

Pour les friands des jeux de société, il faut savoir que la ludothèque devient chaque vendredi soir de 18h à 23h depuis 5 ans un bar à jeux (jeux de plateau, Party Games ou jeu d'ambiance). Et qu'outre ce nouvel espace, la particularité de A ludoteca est de se déplacer hors les murs avec un Ludobus. "Nous pouvons installer un espace de jeux dans les quartiers et les villages. Notre rayon d'itinérance va d'Evisa à Zonza", détaille Elisabeth Fréchin. Dans cette optique, l'association noue des partenariats avec des acteurs locaux afin d'amener du jeu à des familles, à des enfants et à des joueurs éloignés d'Ajaccio.



L'association anime depuis 2009 des activités autour du jeu. Née de l’accompagnement de la parentalité, elle a dès ses débuts accordé une place au jeu, qui a peu à peu structuré le projet associatif. A ludoteca est devenue une ludothèque en 2015, la première de Corse. Ses activités s'organisent autour de plusieurs axes : l'espace ludique à Ajaccio, la ludothèque itinérante, des animations ludiques éducatives en partenariat avec des écoles, structures de proximité, structures médico-éducatives et d’autres associations, des projets spécifiques comme Joue et Construis ton quartier/village en Lego, la semaine sans écrans, ou encore des formations et conseils en médiation ludique.



Tout au long de l'année, l'association organise aussi des événements comme la fête mondiale du jeu le dernier samedi de mai (le 30 mai en 2026), le prix “Toccu di Ghjocu !”, Ludoteca in festa.