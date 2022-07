La loi Molac sur les langues régionales censurée : l'ONU demande des explications à la France

d

"

Le Conseil de l'ONU rappelle que cette décision "concerne non seulement les établissements publics qui dépendent directement de l’État, mais aussi tous les établissements associés à l’État c’est à dire les établissements du réseau Eskolim, Seaska, Bressola, Diwan, Calandreta, ABCM, Scola Corsa, dont le principe même est l’enseignement immersif. Cette décision conduit donc non seulement à interdire l’enseignement en immersion dans les établissements publics de l’État, mais aussi à annuler à terme les contrats d’association avec l’État qui finance les postes d’enseignants et assure l’aide des collectivités locales pour leur fonctionnement."

Le Conseil des droits de l'homme note encore qu'iI y "aurait de plus un traitement différentiel entre l’enseignement dans les langues minoritaires de France (breton, basque, corse, occitan, etc.) et la langue anglaise. Cette dernière serait souvent utilisée comme unique langue d’enseignement ou en format bilingue dans des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci. Alors que l’enseignement immersif en langues minoritaires de France est interdit, l’enseignement en anglais sous toutes ses formes serait toléré sans difficulté."

La lettre est signée par Fernand de Varennes, rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités, Alexandra Xanthaki rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels et Koumbou Boly Barry. rapporteuse spécial sur le droit à l'éducationCe conseil s'est récemment penché sur les décisions du Conseil constitutionnel qui a censuréeux articles essentiels de cette loi, un article autorisant l’enseignement dit « immersif » en langue régionale et un second autorisant l’usage des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d’état civil pour permettre la prononciation correcte des noms et prénoms dans ces langues. "Cette décision peut porter atteinte à la dignité, à la liberté, à l’égalité et à la non-discrimination ainsi qu’à l’identité des personnes de langues et de cultures historiques minoritaires de France. Ces langues, recensées au nombre de 75 selon le rapport officiel Cerquiglini en 1999, sont pour la plupart classées par l’UNESCO en danger de disparitionestime le rapporteur du Conseil des droits de l'homme.Selon ses membres, son application pourrait mettre la France en violation avec ses engagements avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le rapporteur du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a donc demandé au gouvernement français de lui fournir des informations sur les mesures à prendre pour garantir l'accès à l'enseignement public dans les langues minoritaires et leur utilisation dans la vie publique et privée.Rappelons que c'est à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, que le Réseau européen pour l'égalité linguistique ELEN avait saisi l'ONU en juillet 2021.Désormais on connait le point de vue de l'ONU