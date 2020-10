La ligue contre le cancer 2A et l'ADMR 2A unis au service des malades

Le cancer est la première cause de mortalité en France et pour la Ligue contre le cancer il est fondamental de mettre en place des actions d'information et de dépistage afin de prévenir la maladie. Pour ce faire l'association a souhaité développer un partenariat avec l’ADMR de Corse-du-Sud, visant à mobiliser les acteurs du réseau dans la lutte contre le cancer.

Le Dr. Sauveur Merlenghi, Président du Comité de Corse-du-Sud de la Ligue contre le Cancer se félicite de la formalisation de ce partenariat qui "permettra d’impliquer le réseau ADMR2A dans la communication d’actions d’information, d’éducation à la santé, de prévention et de promotion des dépistages réalisées par la Ligue, ainsi que la mise en place de soins de support - soutien psychologique, conseils alimentaires, activités sportives adaptées - dans les suites immédiates d’après cancer. Plus largement, cette convention est établie dans le but de faciliter la mise en place de projets en faveur des malades atteints du cancer et de leurs proches".



André Quastana, président de la fédération ADMR de Corse-du-Sud, assure que "le maillage associatif unique de l’ADMR2A sera une force : ses 700 salariés répartis dans 98% des communes de Corse-du-Sud, sont de véritables sentinelles santé dans les zones rurales. En effet, outre le lien social qu’ils entretiennent avec les 3 700 bénéficiaires, ils sont de véritables lanceurs d’alerte. Dans ce sens, ils seront des relais indispensables dans la prévention de cette maladie qui a touché plus de 380 000 personnes en 2019. Outre les salariés, c’est l’ensemble de la logistique et du système d’infor-mation qui seront mis à la disposition de cette noble cause."