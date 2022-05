La ligne Air Corsica Figari-Bruxelles Charleroi reprend du service

📍Ce samedi 21/05, les dirigeants @aircorsica et de la @CciCorse , accompagnés d'acteurs du tourisme de l'Extrême-Sud, se réunissaient pour célébrer la reprise en force de la ligne Figari- Charleroi Bruxelles Sud, opérée à compter de ce jour et jusqu'au 1/10🛩 pic.twitter.com/COQ5ZwvfOg

— Aéroport de Figari Sud Corse (@Aeroport_Figari) May 21, 2022

Ce samedi matin le premier avion de la compagnie Air Corsica en provenance de Bruxelles a atterri sur la piste de l'aéroport de Figari, accueilli en grande pompe par les les dirigeants de la compagnie et ceux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse.Une façon de célébrer la réouverture de cette liaison estivale qui s'établira entre l'Extreme-Sud et la Belgique jusqu'au 1er octobre prochain.Ouverte par Air Corsica à l'été 2021 avec un mois de retard en raison des restrictions sanitaires liées au Covid, la ligne avait connu de très bons résultats avec un coefficient moyen de remplissage de 73% Le marché Belge offrant un fort potentiel de développement touristique pour l'île, la compagnie a décidé cette année de doubler son offre en proposant 18700 sièges contre 9000 de l'an dernier et en augmenteant le nombre de fréquences sur cette ligne en opérant jusqu'à quatre vols hebdomadaires aller-retour (les mercredis, vendredis, samedis et dimanches) en plein été, au lieu de deux en 2021."Depuis l'ouverture de nos lignes vers Charleroi Bruxelles Sud en 2017, Air Corsica est devenue la première compagnie aérienne entre la Belgique et la Corse, au départ des quatre aéroports de l'île, qu’il s’agisse du nombre de vols annuels ou de passagers transportés, indique Luc Bereni, Président du directoire d'Air Corsica. Nous poursuivons notre forte implantation sur l'aéroport de Charleroi Bruxelles Sud en déployant une offre conséquente atteignant un volume de sièges jamais atteint jusqu'ici, puisque nous proposons dès cette année de dépasser le seuil des 100 000 sièges sur la saison été 2022, soit 52% de capacité supplémentaire par rapport à l'été 2021 au cours duquel nous avions programmé 72 000 sièges. Il est tout naturel qu'Air Corsica inscrive Figari dans ce dispositif de développement de l'axe Corse-Belgique, en consolidant notre présence sur cette plate-forme, soutenus par notre partenaire la CCI de Corse".Cette ligne vient ainsi étoffer le réseau global de 45 lignes de Figari-Sud Corse qui proposera cette année près de 1,2 million de sièges offerts par l’ensemble des opérateurs, soit 45% d’augmentation par rapport à 2019. Un chiffre record qui satisfera le président de la Chambre de Commerce et de l'industrie de Corse, Jean Dominici : "La CCI de Corse, gestionnaire des plateformes aéroportuaires de l’île pour le compte de la Collectivité de Corse, se réjouit de l’extension du réseau opéré par la compagnie régionale et plus particulièrement sur l'aéroport de l’extrême sud. Ce déploiement vers la Belgique, initié en 2021 et confirmé aujourd’hui avec une offre amplifiée et une desserte étendue, traduit le souhait d’ouvrir la destination à une clientèle étrangère en constante augmentation et concrétise le partenariat entre la CCI et Air Corsica sur une plateforme en pleine expansion."