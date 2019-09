La libération de la Corse célébrée à Porto-Vecchio

Rédigé par Mathéo Arry le Lundi 9 Septembre 2019 à 16:20

Pour le 76ème anniversaire du début de la libération de la Corse ce 9 septembre 2019, c’est d’abord en l’église Saint Jean Baptiste de Porto-Vecchio, que l’abbé Constant a célébré une messe pour la paix, accompagné de nombreux enfants de la ville, d’anciens combattants mais également de quelques citoyens, venus accomplir leur devoir de mémoire. Prier pour que la guerre ne soit plus jamais existante puis rendre un nouvel hommage aux hommes tombés au combat.

Après la messe, c’est au pied du monument aux morts de la ville qu’une gerbe fleurs est déposée. Sous les drapeaux au vent, les enfants de l’école Sainte Dévote et Joseph Pietri ont rendu un hommage à ces soldats de la liberté. Hommage qui s’est poursuivi devant leur école à 11h 45.

76 ans plus après le début de la fin de la seconde guerre mondiale, la ville de Porto-Vecchio veut ne pas oublier ces hommes qui ont fait nos libertés.



