La leishmaniose en constante progression en Corse : moins de 50% des chiens sont vaccinés

- Qu'est-ce que la Leishmaniose ?

- Une maladie parasitaire transmise par un petit moustique bossu appelé le phlébotome. Cet insecte vit dans les zones assez chaudes.



- Qui peut l'attraper ?

- Le moustique pique tout le monde. En Corse, tous les ans il y a une dizaine de personnes qui attrapent la Leishmaniose mais c'est assez rare. Chez le chat c'est extrêmement rare, en vérité se sont surtout les chiens qui sont touchés.



- Avez-vous enregistré beaucoup de cas ?

-Oui car la Corse est placée en zone rouge. Ce moustique ne peut pas s'éradiquer mais on peut éviter sa propagation.



- De quelle manière ?

- Comme pour les autres moustiques, en vidant toutes les sources d’eaux stagnantes.



- Que provoque la Leishmaniose ?

- Elle prend différentes formes : des lésions cutanées, des problèmes de griffes, des gonflement des glandes lymphatiques, des pellicules, une forte fatigue du chien. Il se peut qu'un petit bouton ulcéré ne disparaisse jamais. Il faut savoir qu'une fois la maladie présente, elle ne guérit jamais. On limite l’évolution mais on ne peut pas l’éradiquer. Souvent, grâce à des traitements, on arrive à stabiliser certains cas mais beaucoup en meurent.



- Comment protéger son animal ?

-Pour éviter qu'il se fasse piquer il faut essayer si possible de rentrer son chien à l'intérieur au lever et au couché du soleil. Ensuite il y a des moyens préventions comme les colliers et des pipettes qui doivent se combiner, de préférence, avec un des deux vaccins présents sur le marché.



- Pour quels chiens préconisez-vous ce vaccin ?

-Surtout pour ceux qui vivent toute l’année dehors. Pour les chiens d’appartement en ville, donc peu exposés ce n'est pas vraiment nécessaire. Cependant, s'ils vont au village tout l’été ou qu'ils vont souvent balader, à ce moment oui, le vaccin est utile.



- La vaccination contre la Leishmaniose est-elle fréquente ?

- Je dirai qu'en Corse moins de 50% des chiens sont vaccinés car c'est assez coûteux. Il faut compter entre 100 et 200 euros pour le premier vaccin et 90€ chaque année pour le rappel. De ce fait, beaucoup de chiens en Corse sont porteurs de la Leishmaniose.