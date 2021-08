La jeune styliste corse Vanessa Cangioni présente sa première collection

- L’école ne me plaisait pas, surtout le cursus général. Je voulais travailler dans la mode et je suis partie à l’âge de 16 ans à Nice, afin d’obtenir un bac pro en mode et couture. J’ai poursuivi avec une prépa en arts plastique. J’ai par la suite intégré l’école de mode Duperré à Paris où j’ai pu effectuer mon premier stage auprès d’une créatrice. J’ai vite su que ce que je voulais, c’était monter mon entreprise. J’ai poursuivi avec un stage chez Azzaro puis un travail dans une boutique au BHV. Tout s’est enchainé. Je me suis accrochée et aujourd’hui je me lance pleinement dans ce métier, avec ma première collection.- Un casting a été lancé cette année pour les jeunes créateurs par ISC Studio, organisé par Ghjulia Luciani où chaque candidat devait créer 8 pièces et choisir ses 8 mannequin pour effectuer un défilé sur Paris. J’ai voulu tenter ma chance. Durant le premier confinement je me suis dit : c’est le moment. Etant une passionnée d’art, j’aime raconter une histoire lorsque je crée, notamment en rapport à mes émotions, en partant de l’enfance… Je me suis isolée pour créer mon monde imaginaire, avec mon jardin secret. Je me suis inspirée de poupées horrifiques aussi que l’on voit dans certains films pour les rendre plus abordables. J’ai voulu, pour ma collection, créer une poupée en taille humaine, la rendre vivante. J’ai réfléchi longuement à tout cela, travaillé sur ma marque, mes robes et sur le lancement de cette collection.- Oui, car même si je n’ai pas remporté le prix, cette expérience m’a permis de faire beaucoup de rencontres, de représenter ma marque, VCangioni, et de me jeter à l’eau. Depuis, j’ai mis en ligne les robes qui composent ma collection. J’ai des amies qui sont mes modèles qui portent mes créations que j’expose sur mon site internet ainsi que sur ma page Facebook. Aujourd’hui, je travaille avec la vente en ligne.- Je m’inspire d’artistes comme Goya, Boltanski, mais surtout de beaucoup de films comme Shinning ou Virgin Suicide, qui est une œuvre marquante pour moi, je me suis concentrée sur les personnages et leur aspect fragile, leur beauté, leur pureté, comparable à celle des poupées. Je me nourris également de la culture, des mythes, des légendes d’Egypte, du Japon. Cette collection par exemple s’inspire beaucoup des contes des frères Grimm. Elle s’inspire aussi de la psychologie, car je lis beaucoup d’ouvrages à ce sujet, notamment sur le psychisme humain.- Mes robes sont originales, puisqu’elles sont tirées de mes propres souvenirs d’enfances, émotions, rêves mais aussi d’éléments de ma vie, jusqu’à leurs noms. Anny a été nommée ainsi hommage à ma mère, une s’appelle Poppy pour la chanteuse, Lily pour mon amie d’enfance, ou bien Sissy Circus car j’ai voulu lier l’univers du cirque au mien…Elles sont également écologiques, fabriquées en France, les pièces sont sur-mesure avec une matière totalement naturelle car je pratique l’Upcycling : c’est-à-dire que je travaille à base de vêtements récupérées qui sont retravaillés derrière. C’est une façon de donner une deuxième vie à un habit, en utilisant un tissu naturel.- Tout d’abord je vais m’occuper de ma marque et continuer de créer. Je pense évoluer sur du mixte, en créant une ligne pour hommes et aussi des bijoux. Pour l’instant, je n’ai pas d’autre défilé prévu mais je vais y travailler. J’aimerai beaucoup ouvrir une boutique en Corse d’ici quelques années, peut-être à Ajaccio, nous verrons bien ce que l’avenir nous réserve. Je vogue actuellement entre Paris et la Corse car je n’ai pas fini mes études. Je demeure ouverte à toute possibilité. Je serai capable de travailler avec d’autres créateurs, pour une collection commune ou bien un défilé si j’en ai l’opportunité ! Ce serait un plaisir !