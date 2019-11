La jeune femme écrasée à Furiani errait sur la chaussée

Ce qui est établi, en revanche, c'est qu'elle est décédée après avoir été écrasée par le véhicule au volant duquel se trouvait l'homme qui est allé se présenter, spontanément, au commissariat peu après que les faits aient été connus"j'ai eu l'impression d'avoir écrasé un animal" avait-il déclaré aux policiers. En fait, c'est sur la victime qu'il avait roulé.Les enquêteurs, qui restent discrets sur les détails du dossier, pensent néanmoins que la jeune était pratiquement allongée sur la chaussée au moment où la voiture lui a roulé dessus.Ce qui est encore pratiquement établi, c'est que la malheureuse victime était sous l'emprise d'une grande quantité d'alcool au moment où sa vie a basculé. En fait, était en "errance" sur la 4 voies.Mais il reste encore de nombreux points à éclaircir dans ce dossier sur le contenu duquel Parquet et enquêteurs observent une prudente réserve. On sait néanmoins qu'ils tentent d'établir et surtout de comprendre comment la jeune femme a pu se retrouver dans un tel état mercredi vers 2 heures au moment où elle a perdu la vie dans les circonstances que l'on sait.