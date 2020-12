La grande roue ne tournera pas à Bastia

Invité de RCFM le préfet a annoncé en direct la décision de ne pas autoriser la grande roue "du fait de l'interdiction des fêtes foraines et de l'interdiction de rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique". François Ravier a précisé à nos confrères que "la grande roue est un équipement qui provoque des regroupements de personnes, et que dans ces conditions, il est difficile de garantir une sécurité sanitaire."

le maire de Bastia, Pierre Savelli, devrait s'exprimer devant la presse en fin de matinée.