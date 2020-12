La grande roue de Bastia ne tournera pas : le tribunal administratif valide l'arrêté du préfet

Le tribunal administratif de Bastia a tranché : la grande roue de la place Saint-Nicolas restera interdite d'accès au public.

La mairie de Bastia et ses avocats étaient pourtant confiants après l'audience du 23 décembre devant le tribunal administratif de Bastia. Pourtant ce dernier vient de valider l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2020 interdisant l'accès total à la grande roue installée sur la place Saint Nicolas.



Le jugement s'est basé sur l’article 3 du décret pris par le Premier ministre le 29 octobre 2020 interdisant tout rassemblement sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, sauf quelques exceptions. Pour le tribunal administratif : "Compte tenu de la capacité d’accueil de la grande roue et des modalités d’accès à celle-ci, son fonctionnement est de nature à entraîner des files d’attente sur la place Saint Nicolas, qui est une voie publique. Une file d’attente mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes constitue un rassemblement sur la voie publique qui n’est pas au nombre des exceptions autorisées par le décret du 29 octobre 2020".



La grande roue restera donc fermée au public et une réaction de la mairie de Bastia est attendu dans l'après-midi.