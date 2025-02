La gendarmerie du Corse a honoré ses héros du quotidien

La rédaction le Mardi 18 Février 2025 à 08:51

À Ajaccio et Bastia, comme partout en France, la gendarmerie nationale a rendu hommage, ce 17 février, aux militaires morts en service et à ceux distingués pour leur courage. Une cérémonie annuelle qui rappelle les risques du métier et l’engagement des forces de l’ordre.