La fréquentation touristique en chute libre à Corte

Le constat est le même auprès des commerçants de la ville à commencer par Lucien Bianchi, responsable du Bar de la Plage, à la gare. Son chiffre d’affaires a été divisé quasiment par deux cette année « il y a nettement moins de monde qui arrive en train que les années précédentes et ça s’en ressent sur mon commerce. Heureusement qu’il y a les locaux pour travailler un peu. Je vois également la navette qui conduit les vacanciers dans la vallée de la Restonica, elle est vide. L’an passé les bus comptaient toujours une vingtaine de personnes, aujourd’hui, et à la même période, il y a entre 6 et 8 personnes ». Ce constat alarmant est également mis en avant par Pierre-François Luciani, du restaurant A la Pasta, Anthony Pietri, du Rex Bar ainsi que par Pascal Verduri du Cyrnéa Bar. Ce dernier indique une baisse de 20% par rapport à la saison passée, qui était,déjà, en baisse, « pourtant, je pratique les prix les moins chers de Corte avec le café ou le pastis à un euro. Malgré tout, les touristes font cruellement défaut. Nous avons eu beaucoup de monde lors du Restonica Trail, mais, passé cet événement exceptionnel, la ville s’est vidée ».

Les commerçants soulignent toutefois une belle avant-saison, malgré la pluie du mois de mai, « mais, en juillet et en août, la fréquentation touristique a été en chute libre. L’effet Restonica s’en ressent énormément », indique Anthony Pietri. « La vallée est le poumon économique de la ville et, sans elle, les commerces ne marchent pas, même si les clients sont plus regardants sur les prix pratiqués. Les élus doivent trouver un plan B de toute urgence pour l’an prochain avant un plan A efficace. On attend la rentrée scolaire et la rentrée universitaires avec impatience ». Et Pierre-François Luciani de conclure : « On se souvient qu’en 2000, avec le feu et donc la fermeture de la vallée, les touristes ont fui la ville. Aujourd’hui c’est encore le cas. L’an passé la baisse était moins importante que cette saison, car la plupart des vacanciers ne savaient que la vallée était fermée. Aujourd’hui c’est la chute libre. Les sentiers et les navettes, demandés déjà par les professionnels du tourisme il y a 15 ans, ne suffisent plus. Tandis que, de son côté l’Agence du Tourisme de la Corse ne fait rien pour mettre en avant le centre Corse. Nous sommes abandonnés ».