La fréquentation touristique en chute libre à Corte

Hôtellerie de plein air durement touchée
« En 35 ans d’activité, nous n’avons jamais vu cela », pestent Louisa, Kecco et Jacques, tous trois responsables de structures d’hôtellerie de plein air. Et Kecco Ambrosi, directeur du camping Santa Barbara, à la sortie Est de Corte, de poursuivre : « Nous étions déjà en baisse l’an passé et certains indicateurs ne laissaient présager rien de bon. J’ai réagi cette année en prenant la décision de ne pas ouvrir le restaurant du camping, donc de ne pas embaucher un cuisinier et du personnel de salle. Malheureusement, j’ai eu raison, car nous avons une baisse de 50% de la fréquentation, non seulement ici, mais aussi dans les autres campings de la ville. S’il y a eu un peu de monde en mai et juin, en revanche, le camping était quasiment désert durant les mois de juillet et août. Jamais je n’avais vécu une saison similaire. En discutant avec notre clientèle, il ressort de nos échanges que la fermeture de la vallée de la Restonica est la cause principale du manque d’attractivité pour Corte. Les gens viennent en famille chez nous pour aller visiter la vallée et partir en randonnée pour les lacs du Melu et du Capitellu. Mais, avec les enfants il n’est plus question pour eux de marcher plus de sept heures pour visiter les lacs, alors qu’il ne fallait que deux heures ou moins par le passé, avant la catastrophe. Beaucoup de nos clients sont devenus des amis, ils viennent chaque année, car leur plaisir était de se rendre aux lacs. L’an passé tous ont été surpris par la fermeture de la vallée et, cette année, leur séjour a été divisé par deux. Ils se demandent s’ils vont revenir l’an prochain, si ce n’est une seule journée pour nous dire bonjour. Voilà où nous en sommes. C’est une catastrophe ».
Bars et restaurants en difficulté
Le constat est le même auprès des commerçants de la ville à commencer par Lucien Bianchi, responsable du Bar de la Plage, à la gare. Son chiffre d’affaires a été divisé quasiment par deux cette année « il y a nettement moins de monde qui arrive en train que les années précédentes et ça s’en ressent sur mon commerce. Heureusement qu’il y a les locaux pour travailler un peu. Je vois également la navette qui conduit les vacanciers dans la vallée de la Restonica, elle est vide. L’an passé les bus comptaient toujours une vingtaine de personnes, aujourd’hui, et à la même période, il y a entre 6 et 8 personnes ». Ce constat alarmant est également mis en avant par Pierre-François Luciani, du restaurant A la Pasta, Anthony Pietri, du Rex Bar ainsi que par Pascal Verduri du Cyrnéa Bar. Ce dernier indique une baisse de 20% par rapport à la saison passée, qui était,déjà, en baisse, « pourtant, je pratique les prix les moins chers de Corte avec le café ou le pastis à un euro. Malgré tout, les touristes font cruellement défaut. Nous avons eu beaucoup de monde lors du Restonica Trail, mais, passé cet événement exceptionnel, la ville s’est vidée ».
Les commerçants soulignent toutefois une belle avant-saison, malgré la pluie du mois de mai, « mais, en juillet et en août, la fréquentation touristique a été en chute libre. L’effet Restonica s’en ressent énormément », indique Anthony Pietri. « La vallée est le poumon économique de la ville et, sans elle, les commerces ne marchent pas, même si les clients sont plus regardants sur les prix pratiqués. Les élus doivent trouver un plan B de toute urgence pour l’an prochain avant un plan A efficace. On attend la rentrée scolaire et la rentrée universitaires avec impatience ». Et Pierre-François Luciani de conclure : « On se souvient qu’en 2000, avec le feu et donc la fermeture de la vallée, les touristes ont fui la ville. Aujourd’hui c’est encore le cas. L’an passé la baisse était moins importante que cette saison, car la plupart des vacanciers ne savaient que la vallée était fermée. Aujourd’hui c’est la chute libre. Les sentiers et les navettes, demandés déjà par les professionnels du tourisme il y a 15 ans, ne suffisent plus. Tandis que, de son côté l’Agence du Tourisme de la Corse ne fait rien pour mettre en avant le centre Corse. Nous sommes abandonnés ».
Les commerçants soulignent toutefois une belle avant-saison, malgré la pluie du mois de mai, « mais, en juillet et en août, la fréquentation touristique a été en chute libre. L’effet Restonica s’en ressent énormément », indique Anthony Pietri. « La vallée est le poumon économique de la ville et, sans elle, les commerces ne marchent pas, même si les clients sont plus regardants sur les prix pratiqués. Les élus doivent trouver un plan B de toute urgence pour l’an prochain avant un plan A efficace. On attend la rentrée scolaire et la rentrée universitaires avec impatience ». Et Pierre-François Luciani de conclure : « On se souvient qu’en 2000, avec le feu et donc la fermeture de la vallée, les touristes ont fui la ville. Aujourd’hui c’est encore le cas. L’an passé la baisse était moins importante que cette saison, car la plupart des vacanciers ne savaient que la vallée était fermée. Aujourd’hui c’est la chute libre. Les sentiers et les navettes, demandés déjà par les professionnels du tourisme il y a 15 ans, ne suffisent plus. Tandis que, de son côté l’Agence du Tourisme de la Corse ne fait rien pour mettre en avant le centre Corse. Nous sommes abandonnés ».
Les hôteliers alertent aussi
Dans les hôtels, la fréquentation touristique est également en baisse, mais dans une moindre mesure. Gérant des hôtels du Nord et du Duc de Padoue, Loïc Colonna évoque pour sa part une baisse de 10%, « mais la clientèle n’est pas la même. Nous avons eu plus de monde en avril qu’en juillet et août. Aujourd’hui je n’ai eu que la moitié des chambres réservées… Je parle de remplissage, pas de chiffre d’affaires, car il faudra ensuite que je verse ma quote-part aux agences et à Booking. Nous serons donc largement au-delà des 10%. Les séjours sont réduits de moitié, au moins, et nombreux sont les vacanciers qui ne viennent à Corte que pour la journée. Il y a un autre phénomène à prendre en compte, et il concerne les meublés non officiels qui sont de l’ordre d’un millier sur Corte. Les propriétaires ne se contentent plus d’une location à la semaine, mais ils pratiquent également les nuitées. Cette concurrence déloyale ne nous permet plus de remplir nos hôtels ». Loïc Colonna insiste ensuite sur le fait que les prix pratiqués à Corte sont largement en deçà de ceux pratiqués sur le littoral « mais Corte manque d’attractivité. Notre environnement naturel, les sports de pleine nature et le fait que nous ne sommes qu’à 35 minutes de la plage ne sont pas mis en avant par l’ATC. Sans compter que Corte manque cruellement d’activités culturelles ».
Restonica, un site décisif
La vallée de la Restonica, et plus précisément le lac du Melu, attirait jusqu’en 2022, plus de 300 000 visiteurs chaque année. Depuis la catastrophe des tempêtes Ciaran et Domingo de novembre 2023 on est loin, très loin de ce chiffre puisque, selon le bilan édité en fin de saison dernière par la commune, la CdC et l’Etat, on parle d’une baisse de 85% de la fréquentation au Melu, soit seulement 45 000 visiteurs, tandis que l’Office de tourisme de Corte a accusé une baisse de plus de 25% de visites dans ses locaux.
Qu’en est-il cette saison ?
Cette baisse est-elle confirmée et de quel ordre est-elle ?
Malheureusement, impossible d’y apporter une réponse dans l'immédiat puisque le maire, le Xavier Poli, n’a pas souhaité les communiquer.
Qu’en est-il cette saison ?
Cette baisse est-elle confirmée et de quel ordre est-elle ?
Malheureusement, impossible d’y apporter une réponse dans l'immédiat puisque le maire, le Xavier Poli, n’a pas souhaité les communiquer.