La filiale de Qwant ferme ses portes à Ajaccio

Après seulement trois ans de présence sur le territoire insulaire, Qwant Music, filiale de Qwant, le moteur de recherche Français "qui respecte votre vie privée" disparait en laissant derrière lui 12 salariés. Le nouveau directeur du groupe Jean-Claude Ghinozzi, qui a succédé à Eric Leandri en janvier dernier, s'est rendu à Ajaccio pour une réunion avec les employés de la filiale en présence du président de l'Exécutif, Gilles Simeoni et Jean-Charles Vallée, directeur général de l'ADEC.



Pour justifier cette fermeture, Qwant avance des difficultés financières et un modèle économique qui n'est pas viable. Ce motif ne convainc pas une source proche du dossier qui explique : " Qwant à de beaux jours devant lui. Une start-up n’a pas de rentabilité à avoir donc ce sont de fausses raisons."



Cette décision survenue lors d'un comité social et économique de l'entreprise (CSE), il y a trois semaines, étonne le syndicat CFDT qui n'avait pas vu la mauvaise nouvelle arriver. "On ne s'y attendait pas puisque nous avions fait les élections du syndicat en décembre dernier et que la direction venait de changer. Il n'y avait pas cette ombre sur le tableau.", déclare Cathy Barbagelata, secrétaire générale CFDT en charge des services en Corse.



La CFDT est actuellement en cours de négociation pour obtenir aux 12 salariés un maintien de l'emploi ou si ce n'est pas possible, un reclassement en interne pour les employés qui voudraient changer de poste. Les négociations portent également sur des indemnités de départ plus élevées.



485 000 euros de subventions de l'ADEC



La filiale avait reçu une aide publique de 2 millions d'euros du Fonds européen de développement régional (FEDER) qui vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux, grâce à l'Agence du développement économique de la Corse (Adec). Cette somme devait servir à l'achat de matériel ainsi qu'à l'emploi d'ingénieurs. Sur les 2 millions d’euros accordés, 485 000 euros avaient été versés et le reste en attente de production de justificatifs. L'Adec est maintenant en train d'expertiser la situation pour savoir si Qwant devra ou non rembourser cet argent.