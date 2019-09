La fête du sport se poursuit ce dimanche à Bastia

Rédigé par Philippe Jammes le Samedi 14 Septembre 2019 à 22:24

Initiée par la Communauté d’Agglomération de Bastia avec le soutien de la mairie de la ville, la 15ème édition de la Fête du Sport bat son plein depuis ce samedi 14h à Bastia.

Près de 80 associations et clubs sportifs sont réunis sur la place Saint Nicolas, Quai des martyrs et au Vieux port.

Vous pourrez y retrouver et vous initier à des disciplines variées telles que escalade, roller, base ball, foot, rugby, volley, hand, basket, arts martiaux, danse, échecs, athlétisme, tir, sports de raquette, sports nautiques…



Parrain de cette édition, le sportif de l’extrême Christophe Santini qui a rencontré le public samedi après midi, narrant notamment ses traversées de 5 déserts.



Ce dimanche le village des sports ouvrira à 9h pour fermer à 18h30.



Au programme initiations, démonstrations dans tous les stands, une conférence sur le « Sport et addiction » à 10h heures, un spectacle de danse nautique dans le Vieux-Port à 11heures et un spectacle équestre à 14h30, pour en finir avec un tournoi de base ball à 15 heures...



