La diplomatie palestinienne condamne "l'attaque injustifiée" de Netanyahu contre Macron

Dimanche, Benjamin Netanyahu avait jugé que le président français faisait une "grave erreur" en promouvant l'idée d'un État palestinien et affirmé qu'Israël n'avait pas de "leçons de morale" à recevoir de la France. Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a "condamné fermement l'attaque injustifiée et les remarques offensantes tenues par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son fils à l'encontre du président français Emmanuel Macron".

Il dit considérer "ces déclarations comme une admission claire de l'hostilité constante de Netanyahu à la paix fondée sur la solution à deux États, ainsi qu'un rejet flagrant de la légitimité internationale, et une préférence persistante pour la violence et les solutions militaires aux dépens de la voie politique".



"Droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix"

Dans un entretien diffusé mercredi, Emmanuel Macron a dit que la France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence que Paris coprésidera avec l'Arabie saoudite aux Nations unies à New York, tout en inscrivant un tel geste dans un mouvement réciproque de reconnaissance d'Israël par les pays arabes. nSes propos ont déclenché une rafale de protestations à droite et à l'extrême droite en France qui l'ont conduit à publier une clarification vendredi sur le réseau social X face, a-t-il expliqué, aux "raccourcis" et "fausses informations".

Il y a souligné "le droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix, comme celui des Israéliens à vivre en paix et sécurité, l'un et l'autre reconnus par leurs voisins".



"Le président Macron fait une grave erreur en continuant de promouvoir l'idée d'un État palestinien au cœur de notre terre – un État dont la seule aspiration est la destruction d'Israël", a réagi dimanche Benjamin Netanyahu, fustigeant "des illusions déconnectées de la réalité". "Nous n'accepterons pas de leçons de morale sur la création d'un État palestinien qui mettrait en danger l'existence d'Israël, de la part de ceux qui s'opposent à l'indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane française et d'autres territoires, dont l'indépendance ne menacerait en rien la France", a-t-il ajouté.



De son côté, Yair Netanyahu, un des fils du chef du gouvernement israélien, a écrit "Va te faire voir !" sur X à l'adresse de Emmanuel Macron. Son père l'a désavoué sur la forme, jugeant "le ton" de sa réponse "inacceptable".

Les relations entre Israël et la France se sont nettement tendues ces derniers mois.