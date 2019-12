La dépression " Fabien" va toucher la Corse : appel à la plus grande prudence

Dans ces conditions la préfecture recommande la plus grande prudence et demande à la population de reporter tous les déplacements et les activités sportives et de loisirs de plein air durant l’épisode tempétueux qui débutera dans la nuit de samedi à dimanche.

Il convient d’adopter les comportements suivants pour éviter toute situation dangereuse :

Limiter autant que possible ses déplacements et limiter sa vitesse sur la route,

Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises ou sur les crêtes,

Éviter les sorties en mer,

Éviter l’emploi du feu,

Être vigilant face aux chutes d'objets,

Ranger ou fixer les objets ou équipements sensibles aux effets du vent ( tentes, volets

et persiennes,)

Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

Ne pas intervenir sur les toitures,

Se mettre à l'écoute de France Bleu RCFM et France 3 Corse Via Stella.

Il est conseillé de rester informé et de suivre l’évolution de l’épisode

Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com