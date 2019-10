La démission de Françoise Sévéon, adjointe au maire de Calvi acceptée par le préfet

(Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 4 Octobre 2019 à 18:49

On a appris ce vendredi 4 octobre que Françoise Sévéon, 5e adjointe au maire de Calvi, en charge des affaires sociales, des solidarités et des personnes âgées, avait adressé une lettre de démission au préfet de Haute-Corse et que celle-ci a été acceptée.

