La croisade de Vincent Monnerie et sa brouette ont fait étape à Calvi

Le pari était un peu fou, et pourtant il l'a fait.Avec pour seul bagage sa brouette et sans aucune assistance, Vincent Monnerie en en passe de boucler son tour de Corse qu'il a entamé le 26 juillet dernier à l'Ile-Rousse d'où il a débarqué en ferry.Demain, il sera de retour dans la cité paoline pour boucler la boucle mais hier, c'est à Calvi qu'il a posé sa brouette pour prêcher la bonne parole, récolter des dons et soutenir ce combat qu'il mène contre cette maladie neurodégénérative incurable qu'est la maladie de Charcot.Cette croisade qu'il mène c'est en mémoire de son père.On l'a dit, le choix de la brouette pour ce Tour de Corse n'est pas innocent car elle représente la perte d'équilibre à laquelle doivent faire face les personnes atteintes par la maladie de Charcot.Il faut préciser aussi que ce Tour de Corse s'effectue sur ses propres deniers et que les dons reçus sont reversés en intégralité sur la cagnotte mise en ligne et ce au profit exclusif de la recherche.Ce périple à travers l’ile touche à sa fin.Ce mercredi, Vincent était à Calvi où une fois encore, les calvais comme l'ensemble des personnes en Corse ont montré que quand il fallait se mobiliser pour la bonne cause ils étaient toujours là.C'est au Bar de la Tour, chez la famille Bicchieray que Vincent a été accueilli, avant d'être invité à se restaurer par la direction du restaurant "Comme chez soi".Enfin, avant de reprendre la route en direction de l'Ile-Rousse, Vincent a pu se reposer et dormir à l'hôtel grâce au soutien de la Municipalité de Calvi.A l'Ile-Rousse aussi, la municipalité a prévu une réception en son honneur.