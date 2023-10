La compagnie maritime Moby lines dope son offre sur la Corse

Après une saison exceptionnelle, marquée par un doublement du nombre de passagers transportés et une demande touristique croissante pour la Corse, la compagnie maritime italienne Moby Lines a décidé de dope son offre sur la Corse en lançant deux nouvelles lignes qui viendront enrichir son réseau historique : Gênes-Bastia, Livourne-Bastia et Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. La première des nouvelles lignes est la Gênes-Ajaccio-Porto Torres, "créée à la demande générale du public qui rejoint la Corse depuis tout le nord-ouest italien ou le sud-est français, mais aussi depuis le reste du Nord, de Suisse, d'Allemagne et du reste de l'Europe du Nord. Et avec une arrivée à Ajaccio, la possibilité de rejoindre la capitale ou le sud Corse - après une traversée de nuit confortable - sans file d'attente, économisant des heures de route sur le temps qu'il aurait fallu pour traverser toute l'île." détaille la compagnie. De plus, l'extension de cette ligne jusqu'à Porto Torres renforcera les échanges entre la Sardaigne et la Corse, tant sur le plan touristique que commercial.



La deuxième nouvelle ligne, Piombino-Bastia, offrira la liaison la plus rapide entre l'Italie et la Corse, établissant ainsi une sorte de "métro maritime" entre les deux destinations.



Des traversées étalées sur l'avant et l'arrière saison

Autre annonce, pour permettre aux passagers de profiter de la Corse au printemps et au début de l'automne,

saisons pendant lesquelles l'île offre une beauté naturelle unique, les lignes Gênes-Bastia, Livourne-Bastia

partiront plus tôt (de Livourne dès mars) et se termineront plus tard. "De plus, les designs extérieurs des navires créés par les lauréats d'un concours organisé dans les écoles de design de Corse, mettent en avant des éléments emblématiques de la Corse, tels que la tête de Maure, tout en arborant la couleur bleue distinctive de Moby. " détaille la compagnie.



Ces annonces ont été faites à bord du Moby Orli, le navire phare de la flotte Moby qui desservira la Corse. Entièrement rénové ce bateau propose 400 cabines de toutes catégories, des espaces communs modernisés incluant un restaurant, un bistrot proposant des produits corses, une pizzeria, et un caviste.