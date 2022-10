La communauté des communes de Marana-Golo, seule lauréate corse de l’appel à projet AVELO 2

Dans ce cadre, l’appel à projet AVELO lancé le 13 décembre 2018 visait à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables dans tous les territoires. L’enjeu est de favoriser la restauration ou l’instauration de continuités dans des secteurs à enjeu pour les mobilités du quotidien. Afin d’accompagner les territoires dans cette transition vers une mobilité quotidienne plus active, le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME avaient lancé en mars 2021 le programme « CEE AVELO 2 », doté de 25M€ pour accompagner 400 territoires , peu et moyennement denses, dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable.

Depuis l’automne 2021, l’ADEME accompagne déjà 248 territoires dans cadre de ce programme AVELO 2. 192 lauréats ont été sélectionnés pour la seconde édition de l’appel à projet et la Communauté de Communes Marana-Golo (CCMG) a été nommée afin de mettre en œuvre un plan mobilité vélo sur son territoire.

Pour Julia Pelliccia, Cheffe de projet CRTE, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, à CCMG : « Après être devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité en mars 2021, la CCMG souhaite aujourd’hui disposer d’un schéma cyclable sur son territoire. Le territoire de la CCMG a un véritable potentiel d’amélioration par rapport aux objectifs de développement du vélo. Nous sommes lauréats sur les quatre axes du dispositif. Cela va nous permettre un financement à hauteur de 65 000 euros pour établir un schéma directeur cyclable avec un bureau d’études, pour expérimenter des services vélos et mettre en place un programme de communication et d’animations sur le territoire pendant les trois prochaines années. Pour conduire ce projet, nous disposons également d’un financement pour recruter un poste de chargé de mission des mobilités actives sur trente mois à hauteur de 70 000 euros. Sur l’édition 2022 du Programme Avelo 2, la CCMG est la seule lauréate en Corse. »