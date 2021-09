La communauté d'agglomération de Bastia engage une réflexion sur ses infrastructures sportives

Les premières assises du sport, lancées par la communauté d'agglomération de Bastia, ont débuté ce jeudi 16 septembre. Pendant deux jours, une soixantaine d'élus, de présidents de club, de fédérations et d'associations a été conviée à une grande réflexion autour des infrastructures sportives de la CAB. " Pendant un an et demi on a eu un arrêt des pratiques à cause de la Covid-19 alors on a voulu relancer un dynamisme. L'idée de ces assises c'était de se dire on se rencontre, on pose les bases sur un temps réduit pour bien se rendre compte des attentes et mieux cibler les orientations politiques", explique Karène Novella directrice du développement et de la cohésion sociale au sein de la CAB.



Pour cela, 4 axes de réflexion ont été définis en amont par les élus : l'optimisation des équipements grâce à la connectivité, le sport nature, le sport santé adapté aux handicaps mais aussi le sport face aux changements climatiques et aux défis du développement durable.



Invité pour la rencontre sur le sport nature, Frédéric Rafaelli, ancien président de l'association Mantinum qui organise habituellement la célèbre Spassighjata dans Bastia, est ravi de pouvoir participer à ses assises : "Avec la crise sanitaire on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait besoin d'initier des actions sportives en extérieur. Cet évènement montre une réelle prise de conscience de la part des élus sur ce sujet." Lui aimerait une réhabilitation, un balisage et un entretien régulier des sentiers de randonnée pour pouvoir faciliter la pratique. De son côté, Hyacinthe Vincenti, secrétaire général du club Alpin français de Haute-Corse, qui compte 100 adhérents, voit en cette rencontre une opportunité de faciliter la communication avec les services de la communauté d'agglomération.