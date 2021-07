La communauté de communes Spelunca Liamone imagine son projet de territoire

Pour quel projet ? Décliné sur six ans, la première partie concerne 2021-2023. « Nous avons 37 projets autour de 11 thématiques comme l’environnement, le développement touristique, le développement de l’agriculture, le social, l’emploi, la jeunesse » indique Jean-Louis Achard-Rocchi. Avec des propositions concrètes pour la mobilité avec des navettes maritimes ou sous forme de minibus, les déchets avec la création d’un centre technique, ou l’environnement avec la mise en place d’un pôle de mouillage éco-conçu pour la grande plaisance. Deux projets sont candidats au PTIC (plan de transformation et d'investissement pour la Corse): le pôle culturel de Vico et la piétonnisation de la station de Porto.