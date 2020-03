La charcuterie corse primée au Concours Général Agricole

Chaque année, la charcuterie est mise à l'honneur au Concours Général Agricole. Cette compétition, unique au monde, promeut le goût et la qualité. Il récompense les filières d’excellence des régions de France. Les médailles d’or, d’argent et de bronze sont attendues et convoitées. Seuls les meilleurs dans leur catégorie peuvent les gagner. La fierté des fabricants récompensés est donc à la mesure des enjeux.Le 23 février 2020, au Salon International de l’Agriculture, 71 médailles ont été décernées aux professionnels membres de la Fédération Française des Entreprises de Charcuterie Traiteur (FICT). Elles récompensent, à la fois, le savoir-faire hérité d’une longue tradition de charcutiers français et la créativité des entreprises dans toutes les régions françaises.Parmi ces médailles deux bronzes ont récompensé la Corse : c'est la SAS SALAISONS REUNIES qui a été primée pour son pâté de tête ou fromage de tête (9.1) et pour son pâté supérieur de foie de porc / terrine de foie de porc (7.4)