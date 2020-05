La chambre de commerce de Chongming offre 10 000 masques à la CCI de Corse

Il devait y avoir de belles prolongations : la convention ouvrait "de multiples perspectives de collaboration" commentait Pierre Orsini.

"L'arrivée, ou plutôt l'irruption sur la scène internationale de la pandémie du coronavirus au début de l'année et l'arrêt brutal des mobilités qui en a découlé, ont entrainé un stress majeur en Europe et dans le monde dans la disponibilité des équipements de protection et autres matériels sanitaires produits depuis plusieurs années, majoritairement, en Chine. Chacun se souvient de la course aux masques, des surenchères américaines sur les tarmacs, des speculations et initiatives affairistes, opportunistes et même crapuleuses" ajoutait le président de la commission Export de la CCI....



"Dans chaque pays, des polémiques nombreuses ont alimenté la presse sur les stocks, les approvisionnements et les distributions... Chaque précieuse commande était suivie, observée, scrutée à la loupe dans son parcours... et on n'oubliera pas non plus les photos et interviews des autorités et des hommes politiques qui se sont bousculés devant les cartons des. premieres livraisons."





"Pendant ce temps, å plus de 8 000 km de la Corse, àShanghai, à Chongming, des femmes et des hommes qui avaient comme nous les yeux rivés sur l'evolution sanitaire de la pandémie dans le monde, ont discrètement, pudiquement, avec élégance sans le

revendiquer, illustré que accords de partenariat ne sont pas que des coups médiatiques ou des bouts de papier. Ils ont décidé de nous envoyer gratuitement 10 000 masques... et ils l'ont fait, ils viennent d'arriver" ajoutait Pierre Orsini. Par cette communication, et leur pudeur dusse-t-elle en souffrir, nous souhaitions les remercier".



"Au moment paradoxal où la Chine n'a jamais connu autant de détracteurs et de perceptions négatives, nous tenions à dire notre gratitude pour leur soutien, et le dire publiquement, chacun aura compris que ça n'est sûrement pas eux qui auraient pris l'initiative de s'en enorgueillir ... ni même tout simplement de le faire savoir."



Les 10 000 masques seront gratuitement mis à disposition des usagers des ports et aéroports de Corse qui n'auraient pas pu s'en procurer.