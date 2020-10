La cave d'Aléria renoue avec la méthode ancestrale de l'élevage du vin en jarres

-Pourquoi avoir décidé de revenir à cette méthode ancestrale ?

- La découverte du site archéologique de Mare Stagno en 2018 nous a beaucoup inspiré. La ville d'Aléria est un haut lieu pour les Romains et les Etrusques. La découverte de jarres en terre cuite retrouvées sur le site nous a donné l'idée de faire notre vin de cette manière, de remettre au goût du jour la technique. Après deux ans de recherches nous avons trouvé deux cépages insulaires qui se prêtaient bien à ce type de production : le vermentinu et le niellucciu, le cépage roi de l'appellation.



- Le vin est donc produit dans des jarres ?

-Oui, nous versons le nectar dans des jarres de 800 litres produites en France. Nous laissons macérer le blanc avec les peaux de raisins mais aussi avec le moût, alors que normalement il est séparé dès les premières heures. Cela donne un vin "orange", pas vraiment de couleur orange mais plutôt ambré.

La technique du rouge n'a quant à elle pas été inventée, c'est une méthode qui date de la nuit des temps. La porosité de la jarre crée un phénomène de micro oxygénation qui permet de patiner le produit plus rapidement. Au lieu de pouvoir sortir le vin au bout de 2 ou 3 ans, il est prêt en seulement un an.



-Qu'apporte cette nouvelle technique au goût du vin ?

- On voulait vraiment faire un vin different des autres, aux notes douces. Le vermentinu grâce à la jarre, a des notes tanniques, des arôme de fruits cuits, des notes finales douces mais il reste un vin de table, qualifié de "sec". Le rouge est quant à lui légèrement sucré et suave. En fait, le procédé utilisé améliore la structure tannique ce qui donne un vin plus rond en bouche.



- La cuvée Eterna tend-elle a devenir permanente ?

- Pour l'instant nous l'avons produite en quantité limitée avec 800 bouteilles de chaque couleur, numérotées. Elles sont uniquement vendues dans notre boutique. On attend les retours des consommateurs pour savoir si on la maintiendra. Nous avons quand même vendangé en septembre et une deuxième cuvée est en cours de préparation.