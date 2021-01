La campagne vaccinale contre la Covid débute ce 6 janvier en Haute-Corse : qui peut se faire vacciner ?

Les premières vaccinations en Haute-Corse se dérouleront ce mercredi 6 janvier. Les 1950 doses du vaccins Pfizer arriveront à l'hôpital de Bastia dans la matinée, la moitié soit 975 doses seront transférées à l'hôpital d'Ajaccio par un transporteur.

A Bastia, les super-congélateurs arrivés fin décembre, seront testés dès demain pour vérifier qu'ils respectent bien la température de -80°c nécessaire à la conservation du vaccin et recevront leur qualification dans les quelques heures qui suivent. Les seringues, les aiguilles et le solvant nécessaires pour diluer les flacons ont déjà été livrés.





Pour qui seront ces 975 doses délivrées en Haute-Corse ?

Deux flux ont été désignés par le plan national, un flux A comprenant les maisons de retraites privées, qui concerne 75% des personnes à vacciner dans cette première phase.

Et un flux B, celui du public, qui comprend l'hôpital de Bastia et quelques exceptions.



Pour ce flux B, dans un premier temps, comme le plan national le prévoit, les doses du centre hospitalier de Bastia seront mises à disposition du groupement hospitalier de territoire soit les hôpitaux de Calvi et Corte. Les résidants des Ehpad publics seront prioritaires, ainsi que les patients en soins de suite et de réadaptation gériatrique (SSR). Les patients âgés de la maison de la Palmola et de la clinique Maymard, deux structures privés, sont aussi concernés.



Tous les personnels de Santé de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités dont les personnels administratifs, techniques, les libéraux et ceux qui travaillent dans les structures privés pourront prétendre à la vaccination. Les pompiers, ambulanciers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités sont aussi compris.





Que faire si l'on souhaite se faire vacciner ?

Le vaccin est gratuit et sur la base du volontariat. Pour les patients des Ehpad, un médecin coordinateur est en charge de demander aux résidants s'ils veulent ou non se faire vacciner. Celui-ci doit être lucide, si ce n'est pas le cas sa famille pourra décider à sa place. L'approbation des proches doit être recueilli par deux professionnels médicaux (souvent le médecin coordinateur et une infirmière). Un jour de vaccination collective est en suite désigné.



Les personnels de l'hôpital concernés, soit environs 600 personnes à Bastia ont reçu une note d'information. Les volontaires peuvent prendre rendez-vous directement avec le centre de vaccination interne à l'établissement de soins. Une consultation de pré-vaccination pour vérifier le terrain allergique, couplée avec la consultation de vaccination sera faite en amont.







Comment se déroule la vaccination ?

Il y aura environ 4 à 5 vaccinations par heure pour ces premières injections. Pour pouvoir vacciner il faudra 5 patients volontaires puisque un flacon de vaccin contient 5 doses. Une fois l'injection intra-musculaire effectuée, le patient devra resté sous observations 15 minutes pour vérifier qu'aucun effet secondaire n'apparaît.



Plus de doses attendues dans les prochaines semaines

Marie-Christine Viale, directrice adjointe achats travaux logistiques à l'hôpital de Bastia, explique que "chaque semaine, l'établissement hospitalier devraient recevoir des doses nécessaires". Tous les jours, l'hôpital fera remonter les besoins en vaccins pour pouvoir avoir un approvisionnement régulier. Le centre hospitalier de Calvi devrait commencer les vaccinations ce jeudi 7 janvier et celui de Corte le vendredi 8 janvier.