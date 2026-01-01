La campagne de recensement 2026 a débuté en Corse

Comme chaque début d’année, la campagne de recensement de la population vient de débuter ce jeudi en Corse. Jusqu’au 21 février, quelque 180 agents recenseurs iront à la rencontre des habitants de l’île afin de collecter des données essentielles à l’établissement de la population officielle de l’île et à la connaissance de ses réalités sociales et économiques.



Cette année, 44 000 logements seront recensés sur l’ensemble du territoire insulaire. Comme à l'accoutumée, le recensement portera sur l’intégralité des foyers dans les communes de moins de 10 000 habitants concernées par la campagne 2026, tandis qu’à Ajaccio, Bastia ou Porto-Vecchio, un échantillon d’environ 8 % de la population sera interrogé, ces communes faisant l’objet d’un recensement partiel chaque année.



Les habitants concernés par le recensement ont reçu, ou recevront prochainement, un courrier les informant du passage d’un agent recenseur. Celui-ci, recruté par la commune, remettra ensuite une notice d’information permettant de répondre au questionnaire, qui pourra s’effectuer en ligne. Ce document, indispensable pour effectuer la démarche, doit être conservé avec attention. Pour éviter toute confusion ou tentative frauduleuse, les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle tricolore avec photographie, signée et tamponnée par la mairie, attestant de leur mission.



Menée en partenariat étroit entre l’Insee et les communes, cette opération obligatoire ne se limite pas à un simple comptage de la population mais permet également de recueillir de nombreuses informations socio-démographiques portant notamment sur l’âge, la profession, les conditions de logement ou encore les modes de déplacement des habitants. Des données essentielles pour mesurer l’évolution des territoires et anticiper leurs besoins.Les résultats du recensement conditionnent en effet de nombreux aspects de la vie communale. Ils servent à établir la population officielle, à déterminer les dotations financières versées par l’État, à fixer le nombre d’élus municipaux ou encore à adapter les équipements et services publics, qu’il s’agisse d’écoles, de transports, de structures de santé ou d’infrastructures sportives.