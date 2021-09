La branche en manque de main d'œuvre en Corse : opération séduction pour les métiers de la carrosserie automobile à Bastia

Objectif aujourd’hui, inciter les professionnels du secteur à ouvrir leurs portes à la jeunesse pour susciter des vocations. « L’automobile a toujours fait rêver et la carrosserie est un métier très valorisant, le travail fini se voit » expose Yves Levaillant. Pour lui, il faut continuer à sensibiliser les jeunes aux métiers de la carrosserie tout en déployant une offre de formation adéquate. « Il faut rappeler qu’une entreprise qui forme un jeune le garde neuf fois sur dix » ajoute le président de la CNPA. Comme tous les métiers manuels, celui de carrossier demande beaucoup d’investissement personnel mais apporte une grande satisfaction. « La filière est porteuse et rémunératrice et comme toutes les filières de l’artisanat, elle demande de l’application, de la volonté et de la passion. Mais au final, le métier de carrossier est très valorisant » souligne Jean-Charles Martinelli. Si le métier est souvent considéré comme masculin, Yves Levaillant veut dépasser les clichés et rappeler que « les femmes ont une place importante dans les métiers de la carrosserie et de la peinture. Elles font d’ailleurs un travail de grande qualité, fin et attentionné ».



Pour motiver les troupes, la synergie entre les organismes professionnels et les chambres consulaires est de rigueur. D’où l’objet de la visite du président de la CNPA. « Nos échanges peuvent aider à améliorer les dispositifs déjà mis en place. Ces informations, venant de grands organismes nationaux comme la CNPA, peuvent nous aider à voir ce qui se fait ailleurs et à s’en servir en Corse » explique Jean-Charles Martinelli.



Des échanges fructueux essentiels à la remontée des informations pour combler les besoins des filières en souffrance de main d’œuvre.