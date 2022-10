La Ville de Bonifacio mise sur la sobriété énergétique

Après les pénuries d’eau qui ont marqué l’été, les soucis d’approvisionnement en électricité et la flambée des prix du MWh sont maintenant au cœur des préoccupations des Français. Afin de faire face aux tensions sur les réseaux électriques et de gaz il y a un seul maître mot : la sobriété ! Pour suivre les indications du gouvernement qui a mis en place il y a une semaine un plan de sobriété énergétique, avec l'objectif de réduire de 10 % la consommation d'énergie de la France en deux ans, le maire de Bonifacio, Jean Charles Orsucci, a présenté un plan communal de sobriété énergétique et de gestion des ressources lors du dernier conseil municipal pour réduire l'empreinte environnementale.



Sa doctrine : une part d’actions à long terme autour de cinq axes majeurs et dix-huit mesures d’urgence qui prendront effet dès ce 14 octobre. “Ce plan n’est qu’un accélérateur de mesures, puisque ça fait 14 ans que nous œuvrons pour une politique de développement durable dans notre commune.” explique Jean-Charles Orsucci qui s’engage à poursuivre la promotion des bonnes pratiques individuelles, à encourager les mobilités vertes, à réaliser des achats plus responsables et efficaces . Côté alimentation, la municipalité poursuit aussi ses actions en faveur de la qualité alimentaire, notamment en privilégiant les circuits courts et en réduisant le gaspillage. Il sera aussi question de la gestion de l’eau, avec des solutions d’économie qui seront mises en place et bien évidemment de la réduction de la consommation énergétique des infrastructures qui passera notamment par des travaux d’amélioration d’efficacité énergétique.



À court terme , la municipalité veut frapper fort et vite

Dès le 15 octobre donc, elle mettra en place les premières mesures d’urgence. La première d’entre elles sera l’extinction des bâtiments publics ainsi que des enseignes, aussi privés, sur l’ensemble de la commune. L'éclairage public sera coupé entre 23h et 6h30 en semaine et entre minuit et 6h30 le week-end.



En outre, la collectivité souhaite voir des températures de référence abaissées dans les bâtiments communaux. En période de froid : la consigne de chauffe sera fixée à 19°C pour les bureaux et les établissements recevant du public à l’exception des écoles et des structures d'accueil de la petite enfance qui ne seront pas impactées par ces mesures. Les bâtiments avec surfaces dédiées aux activités sportives fonctionneront à 14°C. Il est également inscrit dans ces mesures que les agents municipaux devront éteindre systématiquement les lumières et les ordinateurs en fin de journée de travail, "ce qui était déjà le cas d’une majorité d’agents à l’heure actuelle", souligne Jean-Charles Orsucci . Et parce qu’il n’y a pas de petites économies, la collectivité a également réglementé les impressions sur papier. Elles seront désormais réalisées en noir et blanc sur du papier recyclé.



Conséquences du plan sur les finances de la commune

Ce plan communal de sobriété énergétique et de gestion des ressources va engendrer des économies financières non négligeables pour Bonifacio “ L’objectif est de réduire de 20 à 30 % la consommation énergétique et donc d’alléger considérablement la facture pour la c ollectivité - nous devrion s réaliser une économie de 50000€/an “ détaille l'édile qui garde néanmoins un œil sur les éventuelles augmentations du prix de l’énergie, lesquelles impacteraient directement les précieuses économies pouvant être réalisées par sa commune.