La Saint-Antoine du Mont à Ajaccio : Une ville fidèle à ses traditions

A Ajaccio, la fête de la Saint-Antoine du Mont est une tradition, très suivie par la population. Comme chaque 17 janvier, les familles ajacciennes pèlerinent jusqu'à l'oratoire sur les hauteurs de la ville pour célébrer Sant' Antonu di u Monti.

Ce samedi, Ajacciens, fidèles et confréries (Sant' Antonu di u Monti, San Ruchellu, Saint-Erasme, Afa, Lazare de Jérusalem, Notre-Dame de la Miséricorde, San Martinu...) se sont retrouvées à Saint-Antoine pour cette journée de fête religieuse et de partage.

Après une veillée aux chandelles hier soir au cœur de la chapelle décorée pour l'occasion par Claire Galli, la fête a débuté à l'aurore ce samedi matin avec une procession au départ de la cathédrale. Deux messes ont été célébrées le matin avec la traditionnelle bénédiction et distribution des petits pains symboles de "protection", avant le spuntinu, lequel a été suivi d'une nouvelle procession l'après-midi sur site.

Saint-Antoine du Mont, "(...) C'est le symbole des petits-pains, de l'eucharistie, de a spartera" rappelait le dynamique abbé Constant. "De la fête religieuse découle aussi ce moment de famille et d'amitié qui construit la vie".

Dans l'ombre, des hommes et des femmes ont œuvré au succès de ce rassemblement comme les boulangers de la ville, l'abbé Constant ou encore Claude Massei cheville ouvrière de la fête de la Saint-Antoine du Mont.



Si toutes les générations de la ville sont au rendez-vous de ce traditionnel rassemblement, la jeunesse s'implique elle-aussi pour faire vivre la tradition, que ce soit côté organisation ou sur le chemin du pèlerinage. A commencer par la Confrérie Sant'Antonu di u Monti qui apporte son aide depuis deux ans. "Beaucoup ont appris des chants, chacun à sa partie et ils nous sont très agréables parce que indépendamment de Saint-Antoine, ils nous aident sur la cathédrale" explique Claude Massei. La jeunesse suit et emmène avec elle d'autres jeunes sur le chemin des traditions.



"La moyenne d'âge est à peu près de 35 ans" au sein de la Confrérie de Saint-Antoine indique Jacky Ambrosini, prieur, et ce rajeunissement constant est un atout : "C’est essentiel pour nous. Ces jeunes sont nos meilleurs ambassadeurs auprès de leur génération" poursuit le prieur. Au-delà de la communication, cette relève assure la survie même du lieu de culte. En conciliant foi et culture, les nouveaux membres viennent prêter main-forte à Claude Massei dans sa mission colossale d'entretien de la chapelle. "On a besoin d’eux pour faire vivre ces lieux", résume le prieur, soulignant que cette transmission est le véritable moteur de la communauté.