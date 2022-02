La SNSM de Calvi forme des sauveteurs-nageurs de bord niveau 1

Ce lundi 21 février, au large de la citadelle de Calvi, la SNSM, a organisé, sous l’égide du Pôle National de Formations, un stage de formation de niveau 1, adressé à 7 sauveteurs, en présence du sous-préfet de Calvi Yoann Toubhans, et des représentants des mairies de Calvi et de Lisula.

"L’un des enjeux majeurs pour nos stations de la SNSM est de répondre à toutes situations d’urgence. Ce qui rend impérative la parfaite préparation de tous les domaines concernant nos missions pour assurer la sauvegarde de la vie en mer. La formation de nos équipiers bénévoles est vitale et reste notre priorité," précise Paul Allard, président de la station de Calvi-Balagne.



Ainsi, durant ces 4 jours de formation intensive, les 4 Bastiais et les 3 Calvais ont l'occasion de valider leurs compétences en sauvetage aquatique de surface. Car en fonction des conditions météorologiques ou selon la position des victimes, les bateaux peuvent avoir des difficultés pour les approcher lors des interventions.



Un sauveteur peut alors être mis à l'eau afin de les récupérer, remorquer une embarcation, évaluer une avarie ou une voie d’eau.

Au cours de ce stage, dirigé par un formateur du PNF, 3 formateurs bénévoles et 6 équipiers de la station de Calvi, les 7 sauveteurs ont nagé de jour comme de nuit, dans des conditions optimales. Au-delà du sauvetage, cette formation permet aussi de mettre en avant les compétences de secourisme des sauveteurs en mer, qui sont les premiers à arriver au contact des personnes en difficulté, en révisant les différentes techniques d’extraction et d’assistance aux victimes, ainsi que l'utilisation du matériel de secourisme et de sauvetage.

"Connaître ou approfondir les connaissances sur les équipements SNB1, l’hypothermie, la communication, la nage de nuit et de jours, l’approche d’une victime paniquée et divers exercices techniques" explique Paul Allard.



D’importants matériels sont également engagés. Le canot tout temps de 18 mètres, une semi-ride de 6,50m, l’ensemble des tenues, casques, combinaisons de plongée, gilets. "À Calvi nous l’avons fait à plusieurs reprises pendant l’été 2021. Par exemple, l’été dernier, de nuit à Girolata un voilier a été drossé sur les rochers. À 3 heures du matin, 2 de nos équipiers se sont mis à l’eau pour lui amener une remorque et évaluer les dégâts", précise-t-il .





Prupià forme les stations de toute l'ile



La direction de la formation SNSM fonctionne grâce à l’implication au concours de 800 formateurs bénévoles expérimentés issus des stations, et des centres de formation et d’intervention associés à des équipes de permanents salariés. En 2020, le pôle national de formation à réalisé à Saint-Nazaire, 68 stages au profit de 800 stagiaires. "La SNSM dispose également de 32 centres de formation et d’intervention pour former les nageurs sauveteurs. 2000 d’entre eux ont été formés sur le littoral, dont 500 nouveaux chaque année" décrit-il.



De plus, des modules de secourisme sont également dispensés. La même année, 600 canotiers ont été formés. "Nous souhaitons honorer l’engagement de tous nos bénévoles et aussi des salariés permanents qui contribuent à nous apporter une formation de qualité " indique Paul Allard.



Le Centre de Formation d'Intervention de Prupià, contribue tout au long de l’année à assurer d’excellentes formations pour toutes les stations SNSM de Corse. Celui-ci gère 15 postes de secours de plage, 3 patrouilleurs de surveillance, et 65 nageurs sauveteurs affectés à la surveillance des plages. En Haute-Corse, les stations de Bastia, San Fiurenzu, Macinaghju, Calvi, Taverna, souhaitent mettre au cœur de leur région, la formation décentralisée. "C’est une réflexion qui a été conduite depuis de nombreux mois avec tous les intéressés, notre délégué départemental Achille Raffalli, et notre inspecteur général Méditerranée Denis Bigot", conclut Paul Allard.