La RD 18 fermée à Castirla en raison d'un éboulement

La circulation est interrompue sur la RD 18, à hauteur de Castirla, en raison d’un éboulement survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. D’importants blocs rocheux se sont en effet détachés de la paroi et occupent l’ensemble de la chaussée, rendant le passage impossible.
Selon la Collectivité de Corse, la route est fermée à environ 800 mètres à la sortie du village, en direction du pont de Castirla, empêchant l’accès au hameau par cet axe.
L'accès au Niolu reste assuré toutefois assuré via le croisement RT20/RD84, en passant par Francardu puis le pont de Castirla.
Aucune information n’a, pour l’heure, été communiquée sur la durée de la fermeture de la RD 18.
#InfoRoutesCdC | RD 18 - Castirla— Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse (@IsulaCorsica) January 29, 2026
Attenti ! En raison d'un éboulement, la RD 18 est fermée à 800m à la sortie du village, direction pont de Castirla. Accès au Niolu à partir du croisement RT20/RD84 Francardu/Pont de Castirla/Niolu.
Di più infurmazione : https://t.co/fXlgC3CCB2 pic.twitter.com/XdWRz9VzxP
-
Reconstitution judiciaire au Lamparo à Ajaccio : circulation et stationnement interdits, écoles fermées ce vendredi 30 janvier
-
Neige : Circulation interdite aux véhicules articulés sur les principaux cols routiers
-
Crise économique en Corse : le GHR-Corsica alerte et appelle à un projet de société commun
-
Les tournois qualificatifs jeunes des Championnats de Corse d’échecs 2026 sont lancés
-
Calenzana - La Maison médicale Domus Medica labellisée « France Santé »