La RD 18 fermée à Castirla en raison d'un éboulement

La rédaction le Jeudi 29 Janvier 2026 à 09:49

Un éboulement survenu dans la nuit de mercredi à jeudi a entraîné la fermeture de la RD 18 à Castirla. La circulation est interrompue à la sortie du village.



(Photo d'illustration)
La circulation est interrompue sur la RD 18, à hauteur de Castirla, en raison d’un éboulement survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. D’importants blocs rocheux se sont en effet détachés de la paroi et occupent l’ensemble de la chaussée, rendant le passage impossible.

Selon la Collectivité de Corse, la route est fermée à environ 800 mètres à la sortie du village, en direction du pont de Castirla, empêchant l’accès au hameau par cet axe.

L'accès au Niolu reste assuré toutefois assuré via le croisement RT20/RD84, en passant par Francardu puis le pont de Castirla.

Aucune information n’a, pour l’heure, été communiquée sur la durée de la fermeture de la RD 18. 






