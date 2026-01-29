La RD 18 fermée à Castirla en raison d'un éboulement

La circulation est interrompue sur la RD 18, à hauteur de Castirla, en raison d’un éboulement survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. D’importants blocs rocheux se sont en effet détachés de la paroi et occupent l’ensemble de la chaussée, rendant le passage impossible.



Selon la Collectivité de Corse, la route est fermée à environ 800 mètres à la sortie du village, en direction du pont de Castirla, empêchant l’accès au hameau par cet axe.



L'accès au Niolu reste assuré toutefois assuré via le croisement RT20/RD84, en passant par Francardu puis le pont de Castirla.



Aucune information n’a, pour l’heure, été communiquée sur la durée de la fermeture de la RD 18.

