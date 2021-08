La Poste de Folelli réaménagée pour accueillir France Services

Le retrait des instances (colis et courriers recommandés) s’effectuera à la mairie annexe de Folelli, 20 213 Penta di Casinca :

· Du lundi au vendredi de 9 heures à 11h45 et de 14 heures à 16h45.



- A proximité, pour toutes autres opérations postales et bancaires :



- La Poste de San Nicolao (Résidence Castel Verde Moriani Plage 20 230 San Nicolao):

· Du lundi au vendredi : 8h30-12 heures et de 13h30 à 16h45

· Le samedi de 8h45 à 12 heures



- La Poste Arena Vescovato (Arena RT 10 20 215 Vescovato) :

Du lundi au vendredi : 8h30-12 heures et de 13h30 à 17 heures

· Le samedi de 8h45 à 12 heures



- Le conseiller bancaire Madame Emma Fontana est joignable au 04 20 20 71 15



- La distribution du courrier sera assurée normalement.



La Poste de Folelli rouvrira ses portes fin novembre 2021.



Les structures France Services permettent désormais d’accéder à un socle commun de services publics de 8 opérateurs : DGFIP, CAF, Pôle Emploi, CPAM, CNAV, MSA, Ministère de l’Intérieur, Justice, en complément des activités postales habituelles quand ces structures sont installées au sein de La Poste.

Ce sera le cas de La Poste de Folelli en Novembre.